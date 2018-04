Geens: “Binnen dit en drie jaar proces rond Bende van Nijvel”

Binnen dit en drie jaar komt er wellicht een proces rond de Bende van Nijvel. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in VTM Nieuws. “Onze beste mensen werken eraan”, zei hij. “Ze benadrukken dat ik niet te veel mag zeggen. Dat is een goed teken.”

Afgelopen week kwam er alweer nieuws rond de Bende van Nijvel: de speurders geloven immers niet meer in de piste dat Chris Bonkoffsky ‘De Reus’ van de Bende was. Dat klinkt alsof het onderzoek terug bij af is, maar volgens Geens wordt er wel degelijk vooruitgang geboekt.

LEES OOK. Chris Bonkoffsky versprak zich tegen zijn schoonzus. Broer getuigt: “Ik ben zeker: mijn broer zat bij de Bende van Nijvel”

Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op het bericht, maar benadrukte dat de stilte waarop het federaal parket aandringt, niets te maken heeft met een doofpotoperatie. “Er is de laatste tien jaar nooit meer zo hard gewerkt op het Bende-dossier. De mensen van het federaal parket en de federale gerechtelijke politie die erop werken, zijn de beste mensen die op dat terrein kunnen werkzaam zijn. En het feit dat men zo aandringt op stilte, is een goed teken eerder dan een slecht teken”, verzekerde de CD&V’er.

En volgens die speurders zou er dus binnen drie jaar een proces naar de Bende van Nijvel moeten plaatsvinden. “Deze mensen, die ik toch ken en zeer goed ervaar vanuit andere dossiers die ze tot een goed einde hebben gebracht, hebben mij gezegd dat ze binnen dit en drie jaar de zaak naar een proces willen brengen. Daarvoor werken ze dag en nacht”, aldus de minister.

De Reus

De alcoholverslaafde Chris Bonkoffsky vertelde in mei 2015 kort voor zijn dood aan zijn broer dat hij lid zou geweest zijn van de Bende van Nijvel. Pas na de dood van de gewezen rijkswachter kwam dat verhaal aan de oren van de speurders. Omdat Bonkoffsky eind jaren ’70 lid was geweest van de speciale interventie-eenheid van de rijkswacht Groep Dyane, leek hij een interessante verdachte.