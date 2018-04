Moordenaars verpleegster zaten ook achter miljonairsdochter: “Dit drama had vermeden kunnen worden”

Grobbendonk / Antwerpen -

Ashley V.D.V. en Marco L., de moordenaars van verpleegster Christine Lenaerts, hebben eind maart ook contact opgenomen met Mireille Gram. De miljonairsdochter uit Schoten, die haar tweelingdochters probeerde te vermoorden, was toen voorwaardelijk vrij. V.D.V. had Gram leren kennen in de gevangenis. Dat zegt Nadia Heymans, de verpleegkundige die Mireille Gram dagelijks begeleidt.