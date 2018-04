Lichte blessure houdt Kompany aan de kant bij Man City

Geen Vincent Kompany bij Manchester City zondag op bezoek bij West Ham. De centrale verdediger werd in de basis verwacht, maar ontbrak uiteindelijk. Op de site van City meldt men dat hun aanvoerder geblesseerd is. Volgens de eerste berichten zou hij wat last hebben van de knie, het lijkt dus eerder een voorzorgsmaatregel om erger te voorkomen.

Bondsdokter Van Crombrugge had enkele dagen geleden nog de dokter van Man City aan de lijn en die zei toen niets over Kompany. Het is afwachten, maar er lijkt niets ernstig aan de hand te zijn.

Kevin De Bruyne staat wel in de basis hij de kersverse Engelse landskampioen.