Patrick (58) spot eerste meikever van het jaar: “Vroeger zag je ze overal, nu zijn ze eerder zeldzaam”

Lennik - “Een meikever in april is een zot die niet weet wat hij wil”, zo luidt een Brabantse zegswijze. De meikever heeft immers zijn naam niet gestolen: onder normale omstandigheden is de maand mei een absolute topmaand voor de soort. In andere maanden wordt de kever nauwelijks waargenomen. Toch heeft Patrick De Bot (58) uit Lennik er al eentje gespot én gevangen.

Is het dan zo gek dat meikevers ook in de maand april gespot worden? Niet echt. Zeker niet na de warme temperaturen van vorige week. De kevers zitten immers vaak vlak bij de oppervlakte klaar om uit te vliegen. Ze zijn erg gevoelig voor de zachte temperaturen en worden dan actief.

Vermoedelijk is het ook daardoor dat Patrick De Bot (58) uit Lennik al een meikever kon aantreffen op de stoep. “Ik heb de kever binnen genomen om hem nu warm te houden”, vertelt Patrick aan onze redactie. “Ik heb hem ook wat bladeren gegeven om aan te knabbelen.”

“Meer geluk nodig om een te vinden”

Uit zijn jeugd herinnert Patrick zich nog goed dat er toen veel meer meikevers waren. Kinderen schudden ze zelfs uit de bladeren om er mee te spelen.

“Nu kan je ze nog amper vinden”, zegt hij. “Daarom is het misschien zelfs een goed idee om eens met de meikever langs te gaan in scholen. Zo zien de kinderen die kever ook eens van dichtbij, zoals wij vroeger. Want het is natuurlijk wel een heel herkenbare en opvallende soort.”

Volgens Natuurpunt worden er zo’n 5.000 à 6.000 meikevers per jaar gespot. “Niet super zeldzaam, maar je moet inderdaad al meer geluk hebben om een meikever te vinden tegenwoordig”, klinkt het. “Er wordt vaak gezegd dat er in de jaren 70 veel meer meikevers waren. Exacte cijfers hebben we daar helaas niet van.”