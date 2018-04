Man die zichzelf uren in woning verschanste voor politie, overgebracht naar gevangenis

Brussel / Schaarbeek -

De 20-jarige man die zich zaterdagavond verschanst had in zijn woning in Schaarbeek, is zondag overgebracht naar de gevangenis. Dat meldt het Brusselse parket. De man, een Guineeër, stond nog onder elektronisch toezicht nadat hij veroordeeld was voor een diefstal met geweld. De motieven voor zijn optreden van zaterdagavond zijn nog niet duidelijk, de man weigerde te antwoorden op de vragen van de politie.