In het zuidwesten van Libië zijn bij de crash van een militair transportvliegtuig minstens drie mensen omgekomen.

Het toestel was zondag kort na het opstijgen neergestort in de woestijn in de omgeving van het olieveld Sharara, de belangrijkste inkomstenbron van het land.

Drie bemanningsleden zijn omgekomen en de piloot raakte gewond. Tijdens de start zou zich naar verluidt een technisch defect hebben voorgedaan, waarbij een van de motoren explodeerde.