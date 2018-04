Antwerp-speler Ritchie De Laet na derby tegen Beerschot Wilrijk: “Nu weet iedereen wie de Ploeg van ‘t Stad is”

Beerschot Wilrijk kon zondag niet doen wat het zo graag wilde: thuis winnen van Antwerp. Het bleef na een aangename derby 0-0 op het Kiel. Reden genoeg voor Great Old-speler Ritchie De Laet om te bepalen wie de ‘Ploeg van ‘t Stad’ is.

De Laet speelde de volledige wedstrijd bij Antwerp, dat thuis met 2-0 had gewonnen van Beerschot Wilrijk. Goed voor een vier op zes dus, en geen enkel tegendoelpunt. “Ik ben tevreden met het punt”, stelde De Laet na afloop. “We kregen een paar kansen in de eerste helft, maar het meeste van het spel was voor Wilrijk. We mogen tevreden zijn met de 0-0.”

“Na de rust liep het minder vlot, ze spelen thuis en we wisten dat ze druk gingen zetten. Maar we hebben dat goed opgevangen. Ik had nooit gedacht hier een Antwerpse derby te spelen, als geboren Antwerp-speler is dat schitterend. Thuis wonnen we met 2-0, hier blijft het 0-0. Dan weet iedereen wie de ‘Ploeg van ‘t Stad’ is.”