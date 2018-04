OVERZICHT. Veel bedrijven pakken maandag een brugdag: waar kunt u wel en niet terecht?

Omdat dinsdag 1 mei een feestdag is, maken heel wat bedrijven en instellingen op maandag de brug. Wie plannen heeft, houdt daar dus best rekening mee. De meeste winkels zijn normaal open. Postkantoren blijven dicht maar brieven, pakjes en kranten worden wel uitgereikt. Moet je naar het gemeentehuis, dan zal je op de meeste plaatsen geduld moeten hebben tot woensdag.

Openbaar vervoer

Bij de NMBS zullen maandag een aantal piekuurtreinen niet rijden omdat veel mensen de brug maken en dus niet moeten sporen. Om geen halflege treinen te laten rijden, worden een aantal diensten afgeschaft.

Ook de bussen van De Lijn in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen rijden volgens de vakantieregeling. Maar in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen rijdt De Lijn dan weer volgens de dienstregeling op schooldagen. In de regio’s Grimbergen en Dilbeek wordt - in overleg met de scholen - een beperkt aantal schooldiensten niet gereden.

Post(kantoren)

Bij Bpost kan je niet terecht. Alle postkantoren blijven dicht. Maar de postbodes werken wel en brengen je brieven en pakjes thuis. Ook de krant wordt in je brievenbus gedropt (let op: dat is meteen een krant voor maandag én dinsdag).

Banken, gemeentehuizen, scholen

De banken zijn dan weer wel gewoon open op maandag, maar uiteraard niet op dinsdag 1 mei. Let wel, zelfstandige kantoorhouders kunnen wel zelf beslissen om de brug te maken en maandag hun kantoor te sluiten.

Moet je naar het gemeentehuis, dan controleer je best vooraf op de website van je gemeente of dat wel open is. De meeste ambtenaren maken de brug en dus zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Niet alleen op maandag 30 april en dinsdag 1 mei maar ook al op zaterdag 28 april. Wie dus naar het gemeentehuis moet, zal op de meeste plaatsen tot woensdag moeten wachten.

Veel scholen blijven maandag dicht. Sommige zijn dan weer wel open maar vervangen de lessen door een sportdag of andere activiteiten.

Winkels, boodschappen en uitstapjes

Aangezien 1 mei een feestdag is, blijven ook de meeste winkels die dag dicht. Wie boodschappen moet doen, doet dat dus best maandag. De meeste warenhuizen blijven maandag trouwens open tot 20 uur.

Wil je maandag op uitstap? Zowel de dierentuinen als alle pretparken in ons land zijn open.

Politie en ziekenhuizen

Ook wie bij de lokale politie moet zijn, kijkt best vooraf even op de website op het politiekantoor wel open is. Zowat overal gelden aangepaste openingsuren of zijn kantoren gesloten.

In ziekenhuizen wordt wel gewoon gewerkt, al is de planning soms lichtjes aangepast op maandag. Dinsdag wordt er gewerkt op weekendregime.

De lopende band in veel fabrieken ligt vier dagen stil. Na een weekend is het niet de moeite om voor een dagje op te starten.

Staking federale ambtenaren

De federale ambtenaren staken maandag tegen het beleid van ‘hun’ minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). De kans op verdere acties is zeer groot, waarschuwen de vakbonden. “Het is best mogelijk dat we wekelijks een dag gaan staken”, zegt ACV-secretaris Mark Saenen. De geplande staking is “vrij algemeen”, aldus de ACV-secretaris. Zo zullen alle federale overheidsdiensten, de sociale zekerheidsinstellingen en de federale wetenschapsinstellingen dicht zijn.

Minder files

Voor wie maandag toch moet werken is er ook een beetje goed nieuws. Omdat heel veel mensen de brug maken, verwacht het Vlaams Verkeerscentrum veel minder files dan op een gewone maandag.