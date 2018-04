Komedie in de Eredivisie: scheidsrechter krijgt 'terecht' geel van speler na overduidelijke schwalbe

Het doek is gevallen voor FC Twente. De club uit Enschede, in 2010 nog kampioen, zakt naar de tweede klasse in Nederland na een 5-0-nederlaag op het veld van Vitesse. Twee goals van zowel Tim Matavz als Bryan Linssen en eentje van Thulani Serero deden Twente de das om. Toch kon er ook gelachen worden in Arnhem.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis ging op het uur namelijk neer na een contact met Vitesse-speler Navarone Foor. Een regelrechte schwalbe van de wedstrijdleider. Hij kreeg van Foor dan ook terecht een gele kaart onder zijn neus geduwd, tot jolijt van Kamphuis zelf.

LEES OOK: De val van traditieclubs: Duitse Rode Duivels voor het eerst in 118 jaar naar derde klasse, ook ophef in Engeland en Nederland