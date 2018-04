Acties Lidl breiden uit: opnieuw distributiecentrum geblokkeerd

Het sociaal conflict bij warenhuisketen Lidl breidt steeds verder uit. Militanten blokkeren nu ook het distributiecentrum in de West-Vlaamse gemeente Wevelgem. Het is het vierde distributiecentrum dat geblokkeerd wordt.

Sinds zaterdag worden verschillende distributiecentra van de warenhuisketen geblokkeerd. De actie werd gestart door de Franstalige socialistische vakbond, maar uit solidariteit sloten zich Vlaamse collega’s aan. In Wallonië worden de distributiecentra in Courcelles en Marche-en-Famenne geblokkeerd. In Vlaanderen het distributiecentrum in Genk.

Zondag hebben leden van de socialistische vakbond BBTK ook een distributiecentrum in Wevelgem geblokkeerd, zo bevestigt nationaal BBTK-secretaris Jan De Weghe aan onze redactie. “Bij het distributiecentrum zijn zo’n 20 tot 30 personen aanwezig.” Het gaat zowel om Vlaamse als Waalse militanten. Vanuit het centrum in Wevelgem wordt aan Waalse Lidl-vestigingen geleverd.

Volgens De Weghe gaat het om een spontane uitbreiding van de acties. Hij staat er echter niet van te kijken dat er een vierde distributiecentrum wordt geblokkeerd: “De werkdruk moet afnemen.” Naar verwachting van de secretaris zullen de militanten de nacht doorbrengen bij het Wevelgemse centrum. Het zwaartepunt van de acties ligt namelijk op maandag, zo benadrukte Carine Meuwis, de voorzitster BBTK Limburg zaterdag. Die dag zullen aan het Lidl-filiaal in Genk de werknemers worden geïnformeerd over wat op tafel ligt. “Wij gaan maandag echter niet beletten dat winkels opengaan”, klonk het nog.

Te hoge werkdruk

Meer dan honderd filialen van supermarktketen Lidl zijn sinds woensdag gesloten. De werknemers protesteren tegen de te hoge werkdruk. Het overleg tussen vakbonden en directie van afgelopen vrijdag is na middernacht zonder akkoord afgesprongen. De directie lanceerde er een tijdelijk voorstel, in afwachting van structurele maatregelen.

De directie stelde vrijdag onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten.

BBTK tegen

De vakbonden zijn zaterdag in verschillende winkels gestart de werknemers op de hoogte te brengen van dat voorstel. De christelijke en de liberale vakbond verdedigen het voorstel bij hun achterban, het socialistische BBTK is tegen. “Onze mensen zijn nu op de werkvloer om het personeel in te lichten en er is een onlinebevraging gelanceerd”, zegt Johan Lippens van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

Vijf distributiecentra

Lidl heeft in totaal vijf distributiecentra in ons land. De centra in Courcelles, Marche-en-Famenne (Wallonië), Genk en wevelgem worden geblokkeerd. Het enige distributiecentrum dat momenteel nog open is, is dat in Sint-Niklaas.