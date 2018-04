Recordjacht Manchester City gaat gewoon verder na ruime zege bij West Ham

Manchester City heeft zondag op de 36e speeldag van de Premier League zijn wedstrijd op bezoek bij West Ham United met 1-4 gewonnen. Kevin De Bruyne speelde bij de kampioen de hele match, Vincent Kompany werd met een blessure gespaard en ontbrak op het wedstrijdblad.

Via een doelpunt van Sané en een owngoal van Zabaleta liep City rap uit tot 0-2. Cresswell milderde voor de pauze voor de thuisploeg, maar Jesus stelde met de 1-3 snel orde op zaken in de tweede helft. Fernandinho zette nadien de 1-4 eindstand op het bord. Met alweer een ruime zege evenaarden de Citizens twee records, dat van het meeste aantal zeges in één seizoen (30) en dat van de meeste zeges op verplaatsing in één seizoen (15). Ook de records van grootste aantal gescoorde doelpunten en meeste punten in één seizoen komen héél dichtbij...

Manchester City (93 ptn) is al een tijdje zeker van de Premier League-titel. West Ham, vijftiende met 35 punten, is nog niet zeker van het behoud.