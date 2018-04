Succesvolle periode bekroond met klinkende zege en staande ovatie, maar Stijn Vreven zegt NAC vaarwel

Stijn Vreven vertrekt na dit seizoen bij NAC. Onze landgenoot kan terugkijken op een succesvolle periode bij de Eredivisie-club uit Breda, maar nam de beslissing al een tijd geleden. De staande ovatie van de fans na de klinkende 3-0-zege tegen Heerenveen kon daar niets aan veranderen.

"Ik ben trots dat ik hier anderhalf jaar heb mogen werken en ga door een hele grote poort naar buiten. De club wil vooruit, ik wil vooruit, in de gesprekken bleek dat we niet over alles op één lijn zaten', aldus Vreven. "NAC is een ongelooflijk mooie club met een achterban om u tegen te zeggen. Na deze zege is het makkelijk praten, maar ze steunden me ook toen het minder ging. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt, de club zit voor altijd in mijn hart. We gaan als goede vrienden uit elkaar."

Vreven nam 18 maanden geleden het roer over bij NAC. Hij leidde de club naar promotie naar de Eredivisie en zorgde er dit seizoen voor dat de club uit Breda op het hoogste niveau actief blijft. De uitwedstrijd tegen Twente wordt het laatste duel van Vreven als coach van NAC. In totaal is onze landgenoot dan 57 wedstrijden trainer geweest bij de club.