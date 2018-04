Atlético Madrid stelt titelfeest van Barcelona nog (even) uit na nipte zege bij staartploeg

Atlético Madrid heeft zondag op de 35e speeldag van de Spaanse Primera Division een nipte 0-1 zege geboekt bij Deportivo Alavés. Door de overwinning is Barcelona nog geen kampioen.

Atlético had het niet onder de markt met Alavés. Fernando Torres kreeg twintig minuten voor tijd een uitgelezen kans op de 0-1, maar miste zijn penalty. Even later kregen de Madrilenen echter een nieuwe strafschop. Ditmaal nam Kevin Gameiro zijn verantwoordelijkheid. De Fransman miste niet en scoorde de 0-1. Alavés kreeg nadien nog enkele kansjes, maar kreeg de bal niet tegen de touwen.

Fernando Torres mist de kans op de 0-1!! Pacheco pakt de penalty! #AlavésAtleti pic.twitter.com/bppUoJtadD — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018 Video: Eleven Sports

Atlético staat tweede in de stand met 75 punten. Leider Barcelona heeft er 83, maar telt twee wedstijden minder. Barça maakt later op de avond nog de verplaatsing naar Deportivo La Coruña. Als Thomas Vermaelen en co minstens een punt pakken, is de titel een feit. Deportivo zal zijn vel echter duur verkopen. Het team van Zakaria Bakkali, dat eigenlijk alleen mits een enorm mirakel in de Primera Division kan blijven, moet absoluut winnen.