FC Twente zakt na 34 jaar uit Eredivisie, Vansteenkiste scoort bijzonder fraai doelpunt voor Roda

Op de 33e en voorlaatste speeldag in de Nederlandse Eredivisie is het doek gevallen voor FC Twente: de ploeg van Jorn Brondeel - in 2010 nog landskampioen - zakt na 34 jaar uit de hoogste klasse na een 5-0 pandoering op het veld van Vitesse. In VVV Venlo - Roda JC opende verdediger Jannes Vansteenkiste (ex-Club Brugge) de score voor de bezoekers met een schitterend gekruist schot vanop de zestien.

Na het kampioenenjaar in 2010 en de tweede plaats onder Michel Preud’homme in het daaropvolgende seizoen - en een knap Europees parcours - ging het bergaf voor de Tukkers uit Enschede. Door financieel wanbeleid kwam de club in vieze papieren. In het seizoen 2015/16 trok de licentiecommissie zelfs even de licentie van de club in en hing de toekomst in de hoogste divisie aan een zijden draadje. Een beroepscommissie schroefde die beslissing uiteindelijk terug, maar legde wel een boete van 181.000 euro op.

De financiële perikelen bleven aanhouden en ook de sportieve donderwolken leken maar niet weg te trekken uit Overijssel. Slechte transfers volgden elkaar op. In 2015 eindigde de club op een 10e plek, het jaar erna 13e en vorig seizoen 7e. Dit seizoen gaf Vitesse de doodsteek: met een droge 5-0 leidde het de troepen van Marino Pusic naar de uitgang.

Labylle versus Vansteenkiste

In VVV Venlo - Roda JC stonden twee Belgische verdedigers tegenover elkaar: Leroy Labylle versus Jannes Vansteenkiste. Die laatste opende in de 23e minuut de score voor de bezoekers met een fantastisch schot vanop de grote baklijn. In de 81e minuut mocht de Belgische aanvaller Jorn Vancamp nog even opdraven voor de ploeg uit Kerkrade, maar toen stond de 1-4 eindstand al op het bord. De jonge Belgen Livio Milts en Maecky Ngombo bleven op de bank bij Roda. Met de driepunter schiet Roda weinig op: door de 3-0 zege van NAC Breda, met de Belgische verdediger Arno Verschueren in de basis, op sc Heerenveen mogen de Limburgers zich opmaken voor de nacompetitie.

De 20-jarige Belg Ismail Azzaoui maakte het enige doelpunt in PEC Zwolle - Willem II. De Willem II-spits viel in minuut 56 in voor Jordy Croux, ex-Racing Genk en OH Leuven, en maakte tien minuten later de winnende treffer met een volley.

In Heracles - FC Utrecht stonden twee Belgen op het veld: Bram Castro bewaakte het doel van de thuisploeg, maar kon zijn netten niet schoonhouden. De ploeg van Utrecht-aanvaller Cyriel Dessers trof twee keer raak, maar incasseerde ook twee doelpunten. Dessers werd in de 56e minuut vervangen. Op de bank van de thuisploeg zaten nog de Belgen Dries Wuytens en Dario van den Buijs.

Excelsior, de ploeg van Wout Faes en Jinty Caenepeel, ging met 4-0 de boot in op het veld van FC Groningen. Faes maakte de wedstrijd vol voor de bezoekers, Caenepeel bleef op de bank. Op de bank van Groningen zat ook een Belg: tweede doelman Kevin Begois.

Ryan Sanusi en Loris Brogno, de Belgen bij Sparta Rotterdam, konden niet stunten in de Kuip van Feyenoord: het werd 3-1. Sanusi speelde de hele match, Brogno bleef op de bank. In het klassement blijven de Rotterdammers voorlaatste, ze zijn dus veroordeeld tot de nacompetitie. Feyenoord blijft vierde. .