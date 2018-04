De herdenking voor het einde van de 'Groote Oorlog' loopt op laatste benen, maar uiteindelijk opent Duits paviljoen dan toch de deuren

Hooglede - Zondag werd op de Duitse militaire begraafplaats het onthaalpaviljoen geopend. “De timing verliep niet zoals we wilden, maar we zijn tevreden dat we de voorbije jaren drie ingrepen uitvoerden met betrekking tot de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar zondagmorgen werd dan toch het onthaalpaviljoen op de Duitse militaire begraafplaats in de Beverenstraat geopend. “Er werd een lange weg afgelegd van het eerste projectidee tot aan het kunstwerk dat we hier vandaag op de site mogen openen. Er werden veel hindernissen genomen. Sommigen oordelen dat de realisatie te laat komt, aan het einde van de herdenkingsperiode, maar ik ben er van overtuigd dat de timing goed zit. Dit monument is een stille oproep om nooit te vergeten, een artistiek statement dat oorlog nooit de oplossing is. Een statement dat zeer passend is aan het einde van de herdenkingsperiode”, aldus schepen Tom Noyez (CD&V).

Het paviljoen oogt wel bijzonder. Foto: evt

Hij benadrukt dat het onthaalcentrum, bestaande uit het paviljoen en het omringende breekbaar landschap, een belangrijke toevoeging is aan de enscenering en totaalbeleving van de Duitse begraafplaats. Het paviljoen is een ontwerp van het duo Arnout Van Vaerenbergh en Pieterjan Gijs. “Het openen van het paviljoen is de kers op te taart in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. We stelden al de kerktoren al open voor het grote publiek en ook de bunker in de Kortemarkstraat kreeg een grondige facelift”, legt de schepen uit.

De schepen ziet het paviljoen als een artistiek statement dat oorlog nooit de oplossing is. Foto: evt

Hopeloos te laat

De opening van het Six Vaults Pavilion, zoals het paviljoen officieel heet, komt volgens oppositiepartij N-VA Plus hopeloos te laat. Dat was tijdens heel wat gemeenteraden in het verleden al duidelijk. “De gemeente heeft de boot van de herdenkingen rond Wereldoorlog I duidelijk gemist. We hebben het gemeentebestuur verschillende keren gewaarschuwd dat ze de beoogde timing niet zouden halen. Anderhalf jaar geleden was er zogezegd al een eerste opening met het totaalspektakel Hoog Leed. Het onthaalpaviljoen is mooi, maar de herdenkingen lopen nu al bijna ten einde”, vindt Kristof Pillaert (N-VA).