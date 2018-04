Benji De Ceulaer hangt de schoenen aan de haak

Benji De Ceulaer heeft tegen Tubeke zijn laatste minuten als profvoetballer gespeeld. De 34-jarige aanvaller stopt na een carrière van 16 jaar en gaat zich nu op zijn eigen fitnesszaak focussen.

“Ik heb de beslissing om te stoppen al een tijdje genomen, maar het is leuk dat ik mijn carrière kan afsluiten met een positieve noot: de redding van Westerlo”, sprak De Ceulaer. “Ik heb deze club altijd een warm hart toegedragen. Dit was zeker een van de mooiste periodes als voetballer.” De Limburger, die bij zijn invalbeurt tegen Tubeke werd getrakteerd op een staande ovatie, had zijn afscheid bijna opgefleurd met een assist na een heerlijke dribbel tussen twee spelers van Tubeke, maar Osaguona trapte op zijn voorzet pardoes een gat in de lucht.

De Ceulaer wil zich nu volledig focussen op zijn persoonlijke zaak. Met Fitness Boutique by Benji springt de Limburger op de kar van personal training. De Ceulaer blijft nog wel actief als voetballer op een lager niveau. Hij begon zijn carrière in 2002 bij Sint-Truiden. Daarna voetbalde hij nog voor RKC, Feyenoord, Lokeren en Racing Genk.

Foto: BELGA

