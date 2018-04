Boom die Macron aan Trump gaf plots verdwenen uit voortuin Witte Huis

Aan het einde van het eerste staatsbezoek onder Donald Trump stonden de Amerikaanse president en zijn Franse collega Emmanuel Macron schouder aan schouder te graven in de voortuin van het Witte Huis. Dat had alles te maken met het geschenk van de Fransman: Macron gaf Trump een jonge eik.

Het was een symbolisch cadeau. De eik komt uit het gebied van de eerste grote WOI-veldslag waarbij Amerikaanse mariniers betrokken waren. “100 jaar geleden vochten Amerikaanse soldaten in Frankrijk om onze vrijheid te verdedigen. Deze eik, mijn cadeau aan Donald Trump, herinnert ons aan de band die we hebben”, schreef Macron daarover op Twitter.

Weg boom

Maar de plek waar beide hoge heren het boompje maandag plantte, is nu plots leeg. Het enige wat overblijft is een vaal geel stukje gras.

Het Witte Huis heeft niets gecommuniceerd over het lot van de boom, maar volgens de Fransen zou de eik in quarantaine zijn. Het boompje zou beter in de herfst gepland worden, zodat de wortels goed kunnen groeien voor de droogte van de zomer.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN