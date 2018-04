Deze video van Real-speler Marcelo gaat viraal: internet staat voor mysterie

wtf Marcelo doesn't need to look at the ball anymore. pic.twitter.com/YW8yLgOMQM

Real Madrid leeft met een goed gevoel toe naar de terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Bayern. Los Blancos wonnen de heenwedstrijd in München namelijk met 1-2. Zaterdag werd bovendien met 2-1 gewonnen van Leganes en dus werd er zondag rustig getraind onder een stralende zon. Daarbij zorgde linksback Marcelo voor een virale video. De Braziliaan controleerde namelijk een bal zonder dat hij wist dat die in aantocht was, want hij stond met zijn rug naar het leer. Ploegmaat Mateo Kovacic gaf Marcelo wel een hint, maar die had zijn linkerbeen al in de lucht alvorens de Kroaat richting het gras wees. Het internet staat voor een mysterie...

