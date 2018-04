Onweer barst los boven België: modderstromen in Namen, brand in school en kans op hagel

Het aangekondigde onweer is zondagavond boven delen van het land losgebarsten. Met name het centrum en oosten van het land wordt momenteel getroffen. In Dinant is de brandweer overstelpt door oproepen, terwijl er in Nijvel brand uitbrak in een school. Ook de politie van Blankenberge heeft al de eerste meldingen van stormschade binnen. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.

OPROEP: gaat het onweer al stevig bij u tekeer? Laat het ons (met foto) weten

Het onweer, waarvoor het KMI code oranje heeft afgegeven, is zondag als eerste losgebarsten boven de provincies Namen en Henegouwen en het oosten van Vlaams- en Waals-Brabant, schrijft weerman Frank Deboosere op Twitter. Het weer trekt noordwaarts, laat hij nog weten.

Onweer nu in provincies Namen en Henegouwen en in het oosten van Vlaams- en Waals-Brabant. Trekt noordwaarts. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 29 april 2018

Het onweer is in Dinant en Philippeville, in de provincie Namen, niet onopgemerkt voorbijgetrokken. De brandweer kreeg er vijftig oproepen in een uur tijd, zegt brandweerman Gilles Boonen. “Het grootste deel van de schade werd aangericht in Dinant”, klinkt het. “Er zijn straten overstroomd, dakpannen afgerukt, er zijn modderstromen, er liggen bomen en stroomkabels op de weg.”

“We zitten aan vijftig interventies en de teller loopt”, besluit Boonen.

Hagel

VTM-weerman David Dehenauw meldt verder dat er in het zuiden lokaal getroffen kan worden door forse buien en zelfs hagel. En dat het stormweer inmiddels ook West-Limburg, het oosten en zuidoosten van Antwerpen heeft bereikt.

Volgens radar kans op hagel 1-2cm max in oosten van Waals-Brabant en trekt N-waarts — David Dehenauw (@DDehenauw) 29 april 2018

De politie van Blankenberge heeft inmiddels de eerste meldingen van stormschade binnengekregen, klinkt het op Twitter.

Brand in school

In Nijvel is een zware brand uitgebroken in een school nadat het gebouw was getroffen door een blikseminslag, zo werd vernomen van de brandweer van Waals-Brabant.De brandweer kreeg rond 21.00 uur een oproep voor een brand in een hogeschool in de rue Emile Vandervelde. Rond 22.00 uur vochten de pompiers nog steeds tegen de vlammen.

Er raakte niemand gewond.

Noodnummer 1722

Na aankondiging van een code oranje heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist om zondagmiddag vanaf het nummer 1722 te activeren voor niet-dringende brandweeroproepen.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. “We vragen aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand potentieel in (levens)gevaar is”, klinkt het.

Ben je niet in (levens)gevaar? Dan bel je best naar 1722. Mensen die niet meteen binnen geraken op dat nummer door het grote aantal oproepen, kunnen best aan de lijn blijven. Geraak je toch niet binnen, bel dan later nog eens terug. Je kan ook nakijken of je lokale brandweer een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112.