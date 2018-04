Ook de beiaardier van Brugge waagt zich aan een eerbetoon aan Avicii

Brugge - Wie afgelopen weekend dacht muziek van Avicii te horen vanuit de klokkentoren van het Brugse Belfort, was correct. Als eerbetoon aan de overleden top-dj speelde beiaardier Wim Berteloot er twee van zijn wereldhits. “De toeristen waren heel enthousiast.”

Wake me Up en Hey Brother, maar dan gespeeld door de beiaard van het Brugse Belfort. Dat konden de toeristen en de Bruggelingen zaterdag- en zondagochtend horen in het stadscentrum. Beiaardier Wim Berteloot speelde de nummers als eerbetoon aan de overleden Zweedse top-dj Avicii. “Er kruipt werk in om zoiets om te zetten naar muziek voor de beiaard”, zegt hij. “Maar van alle dj's is hij misschien wel de toegankelijkste. Omdat hij ook heel erg symfonisch dacht en speelbare melodieën maakte.”

Tim ‘Avicii’ Bergling stierf vorige week in Oman. Het nieuws leek de hele wereld te beroeren. En ook in Brugge wilde men hem een eerbetoon geven. “Die man heeft duidelijk een impact gehad”, zegt Wim, “als ik de reactie van de toeristen mag geloven op het moment dat ze de muziek herkennen. Ze komen op mijn raampje tikken met de duim omhoog. Iedereen was heel enthousiast.”

De beiaardier krijgt vrij spel van het stadsbestuur en speelt geregeld in op de actualiteit. “Er was onlangs een ‘game-weekend’ in Brugge”, zegt Wim. “Toen heb ik Videogames van Lana del Rey gespeeld. Ik geef zelf het vak ‘praktische harmonie’ aan de beiaardschool. Ik word dus wel verwacht creatief om te springen met muziek.”

Ook in het Nederlandse Nijmegen speelden de klokken van een kerk een lied van de dj als eerbetoon. Wie de Brugse klokken nog eens Zweeds wil horen luiden moet woensdag op de Markt van Brugge zijn. Dan speelt Dirk voor de laatste keer zijn eerbetoon aan Avicii.