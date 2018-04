Man dreigt in te rijden op menigte bij loopwedstrijd

Zedelgem / Torhout - Een 56-jarige man uit Zedelgem is vrijdagmiddag opgepakt omdat hij dreigde met zijn wagen in te rijden op de menigte rondom een loopwedstrijd.

Om en bij de 5.500 jongens en meisjes van de Scholengroep Sint-Rembert hebben vrijdagmiddag de loop- of wandelschoenen aangetrokken voor de dertigste editie van de Sint-Rembertcorrida. Toen een passant iemand hoorde zeggen dat hij van plan was om met zijn wagen in de menigte te rijden aan de start van de wedstrijd, verwittigde die meteen de politie. De agenten snelden ter plaatse. Ze troffen de vijftiger aan in zijn wagen in de Bruggestraat in Torhout. “Hij was onder invloed van alcohol, van openbare dronkenschap was geen sprake”, klinkt het bij de politie.

De man werd opgepakt voor hij iets fout kon doen. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel die hij na een tijd mocht verlaten. “Het ging om een man die de ernst van zijn uitspraken niet kon inschatten”, zegt Sylvianne Michiels, de woordvoerster van de politiezone Kouter. “Hij besefte niet dat zo'n uitspraken in de huidige tijdgeest niet horen. Hij had enorm veel spijt van zijn woorden.”

De lopers hebben niets gemerkt van de interventie. In het secundair onderwijs pakten Jasper Missinne en Lynn Dekeyser het goud. In het basisonderwijs ging de zege naar Stan Viane en Esmée Dejonckheere. 's Avonds organiseerden studenten uit het derde jaar lichamelijke opvoeding aan de hogeschool Vives Torhout de tweede editie van de gebouwenloop Batirun. Er verschenen zo'n 400 lopers aan de start van de wedstrijd, die hen onder meer door het Stadskantoor, de bibliotheek, het Oud Hospitaal Ten Walle, Fietsen Ampe en café Foelard voerde.