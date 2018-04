Jonge ouders vaakst ziek thuis door kindjes én omdat ze geen opvang vinden

Niet de oudere werknemers zijn het vaakst ­afwezig op het werk, wel hun veel jongere collega’s tussen de 30 en de 34 jaar. Dat komt omdat die kleine kinderen hebben van wie ze ziektes overnemen, maar ook omdat ze be­wéren ziek te zijn, omdat ze geen opvang vinden voor hun zieke kroost.

Het kortstondig ziekteverzuim – minder dan een maand – is de voorbije vier jaar met meer dan vijf procent gestegen, blijkt uit een studie van HR-bedrijf Acerta. Concreet zat elke voltijdse werknemer in 2017 bijna zes dagen per jaar ziek thuis.

Het kortstondige ziekteverzuim komt het vaakst voor bij arbeidsters: 3,51 procent van hun totale aantal werkuren zijn ze ziek. Maar wat het meest opvalt, is het ziekteverzuim bij werknemers van 30 tot 34 jaar. Bij hen piekt het ziekteverzuim het hoogst. “Hun percentage ziekte-uren komt zelfs bijna 12 procent hoger uit dan dat van 55-plussers, die het beter doen dan gelijk welke jongere leeftijdsgroep. In die categorie zijn de werk­nemers het minst ziek voor een korte periode”, zegt Peter Tuybens, directeur van Acerta Consult.

Overbevraagde grootouders

De reden van die piek bij 30- tot 34-jarigen is vrij simpel, zegt Olivier Marcq, jurist bij Acerta. “Het gaat hier om jonge ouders. Mensen die net een kind hebben gekregen en worstelen met die nieuwe realiteit. Ze brengen hun kind naar de crèche en krijgen het terug, terwijl het daar een ziekte heeft opgescharreld. Het is klassiek dat de ouders daarop prompt ook ziek worden. Daar is niets aan te doen.”

Maar die crècheziekte is maar een deel van de verklaring, zegt Marcq. “Het is geen geheim dat nogal wat ouders een ziektebriefje voor zichzelf vragen als hun kleine ziek is. Niet alleen om hem goed te kunnen verzorgen, maar ook omdat ze geen opvang vinden. Want een kind dat ziek is, mag niet naar de crèche.” En ­alternatieve opvang, zoals de grootouders, wordt schaarser. Want die grootouders werken vaak zelf nog. Uit een enquête van de Gezinsbond bleek dat 85 procent van die actieve grootouders zich overbevraagd voelt.

Acerta ziet een vrij eenvoudige oplossing voor dat probleem. Olivier Marcq: “Een bedrijf zou makkelijker thuiswerk kunnen toestaan voor ouders met een ziek kind. Dan moeten die zich niet in bochten wringen om opvang te vinden, en dan draaien hun collega’s niet op voor het werk dat blijft liggen.”