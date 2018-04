De videoref geeft, neemt en wordt genegeerd: deze fases zorgden voor tumult tijdens Gent - Standard

Bij AA Gent voelden ze zich toch wat bestolen na de met 1-3 verloren wedstrijd tegen Standard. De Buffalo’s zagen de 2-2 van Janga afgekeurd worden na ingrijpen van de videoref. Ook al leek de spits reglementair te scoren.

Vroeg in de wedstrijd was de videoref gek genoeg niet betrokken bij een vrij duidelijke trekfout van Standard-verdediger Koutroubis op Gigot. Heel Gent riep terecht om een strafschop maar scheidsrechter Lardot ging er niet op in.

Al hadden de Buffalo’s de videoref ook mee. Die zag dat de bal bij een corner de hand van Koutroubis raakte. De bal ging terecht op de stip maar Yaremchuk liet de unieke kans onbenut...