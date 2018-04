N-VA vreest vertragingsmanoeuvres voor rijbewijs met punten “Als we nog iets willen, moeten we net snelheid maken”

Deze week wordt in het parlement de langverwachte studie over het rijbewijs met punten voorgesteld. Het is een gevoelig dossier waarin de Vlaamse partijen tegenover MR staan, de partij van mobiliteitsminister François Bellot. Dat de Kamerleden de studie niet op voorhand krijgen om zich voor te bereiden, schiet bij regeringspartij N-VA in het verkeerde keelgat.

De studie over het rijbewijs met punten is een compromis uit het ­regeerakkoord van de regering-Michel. De Vlaamse regeringspartijen zijn allemaal voorstander van dat nieuwe systeem, maar de Franstalige coalitiepartner MR was absoluut tegen.

Door het rijbewijs met punten zou je voor elke overtreding één of meer strafpunten krijgen. Wanneer je (bijvoorbeeld) acht punten hebt, verlies je het rijbewijs. Omgekeerd kan je het aantal strafpunten weer afbouwen door een tijdlang geen enkele overtreding te begaan.

Volgens de Vlaamse partijen zou daardoor het aantal verkeersongevallen drastisch dalen. Maar MR, de partij van zowel premier Charles Michel als van mobiliteitsminister François Bellot, ziet dat effect op langere termijn verdwijnen. Het rijbewijs met punten zou bestuurders bovendien aanzetten om zonder rijbewijs te blijven rondrijden. Een studie moest de twee standpunten verzoenen.

Net als bij F-16’s

Die studie is nu eindelijk af, nadat de vorige minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR), de zaak twee jaar had laten liggen. Maar de Vlaamse partijen zijn er nog steeds niet gerust op. Toch zeker N-VA niet, die met Vlaams mobiliteits­minister Ben Weyts een vurige pleitbezorger van het puntensysteem in huis heeft.

Woensdag komen het verkeers­instituut Vias en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, die de studie gemaakt hebben, hun werk in de Kamer voorstellen. N-VA stoort zich eraan dat de parlementsleden tot dan moeten wachten om die studie in te kijken, een werkwijze die twee weken geleden bij de parlementszitting over de F-16’s ook werd toegepast.

“Hierdoor kunnen we ons niet voorbereiden op die presentatie”, zegt N-VA-parlementslid Daphné Dumery. “We kunnen alleen maar luisteren, zonder onze visie te geven. Dan duurt het weer wekenlang voor hierover een nieuwe zitting komt. Allemaal vertraging voor een te belangrijk dossier. Ik stel me daar ernstige vragen bij. Deze regeerperiode loopt stilaan op zijn einde. Als we nog iets willen ondernemen, moeten we net snelheid maken.”

Vanuit de oppositie sluit SP.A zich aan bij die kritiek. “Ik zal dat ook zo zeggen tijdens de commissiezitting woensdag”, zegt Kamerlid Annick Lambrecht. Voor Bellot zelf is er geen vuiltje aan de lucht. “De minister heeft de studie besteld, niet het parlement”, zegt zijn woordvoerder. “Woensdag krijgen de parlements­leden de primeur.”