Ontsnapte scorende Leander Dendoncker hier aan een rode kaart?

Anderlecht ging uiteindelijk met vrij comfortabele 3-1 cijfers tegen Charleroi, maar het had er net zo goed helemaal anders kunnen uitzien. In de 65ste minuut maakte Leander Dendoncker bij een 2-1 tussenstand immers een stevige fout op de doorgebroken Bedia. De jongeling van Anderlecht kreeg ‘slechts’ geel. Een belangrijke fase, zo zou later blijken, want Dendoncker scoorde in de 73ste minuut de 3-1. Was dit rood?

“De vierde ref zei me dat Bedia geen controle over de bal had. Die uitleg moeten we dan aanvaarden”, vertelde Charleroi-coach Mazzu over het incident. “Maar volgens mij kon hij in tweede instantie toch nog altijd bij de bal geraakt zijn.” Anderlecht-collega Hein Vanhaezebrouck had een compleet andere mening over het incident. “Dat was zelfs geen gele kaart, want hij raakte de bal als eerste!”