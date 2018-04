Hoe Roeselare handig gebruik maakte van een geheime Britse studie om zijn centrum nieuw leven in te blazen

Roeselare -

Hoe blaas je een winkelstraat nieuw leven in? Dé Britse winkelexpert Bill Grimsey schreef er vijf jaar geleden een rapport over, dat zelfs tot bij premier David Cameron raakte. En toch gebeurde er uiteindelijk niets mee, tot Roeselare de studie ontdekte. Het succes is zo groot dat een Britse delegatie naar West-Vlaanderen afreisde om het resultaat met eigen ogen te bezichtigen.