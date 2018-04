Anderlecht-spelers willen PO 1 toch weer spannend maken, coach blijft realistisch

Drie weken geleden al hoopte Vanhaezebrouck in deze play-offs “toch nog één keer een beetje dichter bij Club Brugge te komen.” Dat is na de 2 op 6 van Club en de zege van Anderlecht tegen Charleroi gelukt: Anderlecht staat nu op 5 punten. En zondag is het Club-Anderlecht, kan paars-wit dus op twee punten komen. Het zal toch niet waar zijn…?

Pieter Gerkens liet zich alvast uit dat dan misschien nog alles mogelijk is, Josué Sa probeerde ook: “Volgende match willen we ook winnen. Twee weken geleden waren we dood, als we volgende week winnen zal iedereen zeggen dat we kampioen kunnen worden.” Zijn coach in elk geval niet. “Vijf punten ophalen op vier matchen is zwaar. Ik blijf zeggen dat Club Brugge de verdiende kampioen zou zijn. Wij hadden met het oog op de tweede plaats gezegd: onze drie thuismatchen winnen en we gaan er niet ver vanaf zijn. De twee uitmatchen zijn extra, zonder druk. Maar dat wil niet zeggen dat we het hen gaan cadeau geven. En ze kunnen in elk geval tegen ons nog geen kampioen spelen. We zijn nu goed bezig, we gaan er alles aan doen om er een sterke match neer te zetten.”

Dat Anderlecht, dat zondag wel de geschorste Saief moet missen maar eindelijk zijn draai heeft gevonden mits winst Club écht kan doen twijfelen, wil hij niet gezegd hebben. Dat Anderlecht nét té laat zijn draai heeft gevonden, ook niet. Dat lacht hij weg. “Ben jij een waarzegger dan?”