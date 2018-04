Mourinho en Martinez duimen voor geblesseerde Lukaku, (bijna) goed nieuws voor Fellaini

Pech voor Romelu Lukaku. De 24-jarige Rode Duivel liep tegen Arsenal een enkelblessure op. Voor rust zorgde hij met een knappe voorzet voor de 1-0, vlak na rust moest hij na een duel met Mavropanos worden gewisseld.

De Griekse debutant had eerst de bal, maar raakte daarna ook de enkel van Lukaku, die hinkte, moest gaan zitten en dan moeizaam van het veld stapte. “Kleine problemen deren Romelu niet. Dat hij meteen aangaf dat hij eraf moest, betekent dat hij echt niet verder kon”, zei trainer José Mourinho. “Ik denk niet dat het iets (ernstigs, nvdr.) is, maar heb nog geen zekerheid. Ik hoop alleszins dat hij niet out is voor de FA Cup-finale over drie weken.” Op 19 mei speelt United die finale tegen Chelsea, Mourinho wil zijn topschutter uiteraard niet missen. Bondscoach Roberto Martinez wil hem niet missen op het WK, maar er waren dus geen aanwijzingen dat Lukaku zo lang out is. Overigens maakte Marouane Fellaini gisteren de winning goal. De 30-jarige Belg viel in en scoorde in de 91ste minuut met een achterwaartse kopbal. Volgens Mourinho staat hij nu toch dicht bij een nieuw contract. “We zijn er bijna, maar bijna telt niet. Ik wil het op papier zien, met het logo van United en de handtekeningen van Ed Woodward (de eigenaar, nvdr.) en hemzelf.”