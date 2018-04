Dierenrechtenactivisten verstoren zeeleeuwenshow in Antwerpse zoo

Antwerpen - In de Zoo van Antwerpen is zondagmiddag een show met zeeleeuwen verstoord door protest van dierenrechtenactivisten tegen dierenshows. De politie kwam ter plaatse en hield drie mensen bestuurlijk aan. De directie van de Zoo heeft intussen beslist om de show tijdelijk te schrappen.

Op de videosite YouTube is zondag een filmpje verschenen van de zeeleeuwenshow in de Antwerpse zoo. Terwijl een animator een zeeleeuw kunstjes in het water laat uitvoeren, komen drie dierenrechtenactivisten tevoorschijn. Ze tonen het publiek borden met de boodschap “Stop shows met dieren”.

Meteen wordt het drietal onthaald op boegeroep. Een man staat op van het podium en nadert een van de activisten, waarop die in het water terechtkomt en er applaus uitbreekt.

Een omroeper is evenmin tevreden en maant de activisten weg te gaan. “Jullie weten zelf niet waarover jullie het hebben. Ga maar gewoon weg”, klinkt het meermaals. Intussen verdwijnt ook de animator van het podium.

Aanhoudingen

De activisten - met een Nederlands accent - roepen zelf dat shows met dieren zouden moeten worden gestopt. Niet veel later gaat het licht in de zaal uit, volgt opnieuw boegeroep en op het einde van de video lijkt er publiek te vertrekken.

De Antwerpse lokale politie bevestigt dat er zondagmiddag een interventie heeft plaatsgevonden, en dat daarbij drie mensen bestuurlijk zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De Antwerpse zoo heeft intussen beslist om de show met zeeleeuwen tijdelijk te schrappen, zo meldt Gazet van Antwerpen.