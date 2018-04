Sa Pinto ziet zichzelf volgend seizoen gewoon als coach van Standard

Is Ricardo Sa Pinto de coach van de terugronde? Met een gewonnen bekerfinale én een Standard dat indruk maakt tijdens de Play-offs mag hij die titel misschien wel claimen. Hamvraag: is hij ook volgend seizoen de coach van Standard of wordt het dan toch Michel Preud’homme. Sa Pinto meent het antwoord te kennen, vertelde hij gisteren na de gewonnen wedstrijd op AA Gent.

Ricardo Sa Pinto gaf voor de match herhaaldelijk aan dat hij ook volgend seizoen trainer van Standard is (zelfs toen hij er niet naar gevraagd werd). In het perspraatje achteraf ging hij er verder op in. “Ik heb nog een jaar contract en ben dus volgend seizoen trainer van Standard. Ik bereid me zelfs al voor op het volgende seizoen. Of heb jij iets anders gehoord, misschien?”

Waarop de naam Preud’homme toch nog eens geopperd werd. “Ja, ik heb veel gelezen”, reageerde Sa Pinto. “Maar niemand heeft mij gezegd dat ik volgend seizoen geen coach meer ben. De geruchten mogen dus eens stoppen. Mijn intentie is om verder te doen. Ik heb nog een contract tot de zomer van 2019, maar gezien het fantastische seizoen dat we hebben, zullen we zelfs zien of we nog een verlenging kunnen bespreken met de voorzitter.”

Heeft Sa Pinto intern dan een signaal ontvangen dat hij verder mag doen? “Ik heb de laatste weken niet met mijn bestuur gesproken. Ons laatste contact dateert van vier weken geleden (toen het nieuws rond MPH zich verspreidde, nvdr.). Toen belde Venanzi mij om te zeggen dat er allemaal niks van aan was.”