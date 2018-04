Verloren zonen keren terug bij Anderlecht: eerherstel en applauswissel voor de ‘comeback kids’

Met Andy Najar en Olivier Deschacht pakte Hein Vanhaezebrouck uit met twee ‘comeback kids’ in de basis. Voor allebei werd het een terugkeer in schoonheid.

Uit het oog, maar nooit uit het paars-witte hart. Meer dan zeven maanden na zijn laatste optreden (op Bayern München in de Champions League) vierde Andy Najar tegen Charleroi zijn langverwachte terugkeer bij paars-wit. Een comeback die na 67 minuten werd afgesloten – en vooral bekroond – met een staande ovatie. Ook bij zijn ploegmaats. “Hij speelde alsof hij nooit is weggeweest. Aan niets kon je merken dat hij meer dan een half jaar aan de kant heeft gestaan”, vond Josué Sa. “Andy was fantastisch”, vond ook Kenny Saief. “Na acht maanden blessureleed meteen zo’n topmatch spelen, daar kan je alleen maar heel veel respect voor hebben.”

Zelf blijft Najar er bescheiden bij. De Hondurees wil eerst nog een aantal matchen bevestigen voor hij het verhaal over de donkerste maanden van zijn carrière kwijt wil in de media. “Maar hij was echt geraakt door die applauswissel”, wist Saief. “Na de match was hij gewoon zichzelf. Een beetje verlegen zelfs. Hij vond niet eens dat hij zo’n topmatch had gespeeld.”

Niet simpel op zijn leeftijd

Ook Hein Vanhaezebrouck had lof voor de terugkeer van Najar. Maar nog opvallender waren de lovende woorden over de man die hij amper enkele maanden geleden nog naar de B-kern had gestuurd. “Chapeau voor Najar, maar ook chapeau voor Oli”, aldus HVH. “Zolang niet gespeeld, zo weinig ritme en toch meteen zo’n goede match. En dat op zijn 37ste. Ik kan erover meespreken: als je op oudere leeftijd zoiets meemaakt, is het niet simpel om op zo’n manier terug te keren.”