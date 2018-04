Antwerp-doelman pakt in derby veertiende clean sheet: “Zal nooit vergeten wat deze club voor mij deed”

Antwerp speelde een sterke eerste helft op het Kiel, maar na de rust kwam vooral de thuisploeg opzetten. Gelukkig voor de Great Old pakte Sinan Bolat opnieuw uit met enkele fraaie parades. Zo hield Antwerp dankzij de Limburgse Turk al voor de veertiende keer dit seizoen de netten schoon.

0-0 op het Kiel, en dat terwijl Lokeren wél won dit weekend. Staan dansen en springen deden de Antwerp-spelers dus zeker niet. “Vooral jammer dat we onvoldoende efficiënt waren vóór rust”, jammerde Sinan Bolat. “We hadden de kansen, maar maakten ze niet af. Nadien kwam er meer evenwicht en ging het meer op en neer. Maar al bij al waren wij toch de ploeg die het verdiende te winnen”, vond Bolat, die andermaal sterk voor de dag kwam. “Er waren enkele lastige ballen, ja, maar het liep telkens goed af. Toch mocht er best wat meer peper en zout bij.”

Bolat kon best leven met onze analyse dat dit weleens de derby van de doelmannen kon zijn geweest. “Ik feliciteer Romo met zijn wedstrijd. Beerschot mocht blij zijn met zijn reddingen voor de rust, anders had het zeker 0-2 of 0-3 gestaan.”

Interesse Kasimpasa

Met zijn alweer sterke prestatie voelt Bolat wel de ogen van heel wat (buitenlandse) clubs op zijn gericht. Van het Turkse Kasimpasa bijvoorbeeld. “Het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. En ik heb het ook goed bij Antwerp. Er resten ons nog vier matchen, dan gaan het bestuur en ik samenzitten. Ik sta voor alles open, maar ik ben ook Antwerp dankbaar voor dit jaar op de Bosuil. Ik ben niet iemand die vergeet als er iets voor hem wordt gedaan.”

Door de winst van Lokeren en het eigen gelijkspel moét Antwerp zaterdag nu wel gaan winnen in het Waasland. “De drie punten zijn dus een must”, zegt ook Bolat. “Maar anderzijds: Lokeren gaat niet nog zomaar vier keer winnen, hé.”