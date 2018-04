Champions League: dit is de zwakke plek van Zidane en Real

Als Bayern München morgen nog hoop koestert om de finale van de Champions League te bereiken, dan is dat omdat bij Real Madrid ene Keylor Navas (31) in doel staat. De Costa Ricaan ging in de fout in de kwartfinale en in de heenmatch van de halve finale. De Madrid-supporters hebben er genoeg van en het bestuur probeert hem al drie jaar lang van de hand te doen. Maar allemaal tevergeefs, zolang Zinédine Zidane het voor het zeggen heeft.