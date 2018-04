Vlaanderen telt steeds meer spijbelende leerlingen, zelfs in het basisonderwijs

Vlaanderen telt steeds meer chronische spijbelaars. Dat zijn leerlingen die minstens vijftien halve dagen niet op school zijn. Vorig schooljaar ging het om 35.107 leerlingen in het secundair onderwijs, een stijging van 36 procent tegenover het schooljaar 2013-2014. Dat schrijft De Morgen maandag op basis van cijfers van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).

De meeste spijbelaars staan ingeschreven in het (deeltijds) beroepssecundair onderwijs, maar ook in het basisonderwijs is de trend zichtbaar. Wel is het zo dat de Vlaamse regering sinds 2015 van chronisch spijbelgedrag spreekt vanaf vijftien halve dagen afwezigheid, terwijl dat vroeger dertig halve dagen waren. Ook moeten de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) al in actie komen vanaf vijf halve dagen afwezigheid.

“Een deel van de stijging komt door een betere registratie”, zegt Stefan Grielens, directeur van de Vrije CLB’s. “Scholen knepen vroeger soms een oogje toe (...) Met de grens van vijf halve dagen zitten we er kort op, maar voor veel centra in de stad is dat ondoenbaar. Op sommige plaatsen moeten ze tot 40 procent meer leerlingen begeleiden.”

Schoolmoe

“Kinderen die regelmatig spijbelen zijn vaak schoolmoe, dreigen vroegtijdig af te haken en lopen kansen mis”, zegt Meuleman. “Elke leerling moet zich thuis voelen in het onderwijs. Het actieplan ‘Samen Tegen Schooluitval’ waar minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zo gretig naar verwijst, mist duidelijk effect.” Groen vraagt meer geld voor de centra voor leerlingenbegeleiding en meent dat de Vlaamse regering sterker moet inzetten op brugfiguren die de band tussen de ouders en de school kunnen versterken.