Hoera, Christian Benteke scoorde voor het eerst in drie maanden. Maar helaas, hij mocht weer maar 5 minuten meedoen. Als het aan dit tempo blijft doorgaan, kan hij bondscoach Martinez niet overtuigen om hem mee te nemen naar het WK in Rusland.

Feest in Selhurst Park zaterdag, waar Crystal Palace Leicester City belachelijk maakte en nu zo goed als zeker is van het behoud. Hét moment van de middag, als we de tweetende fans ten minste mogen geloven ...