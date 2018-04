Olivier Deschacht na zijn terugkeer: “Lang geleden dat ik nog eens een deftig matchke had gespeeld”

Olivier Deschacht stond na maanden afwezigheid én een verbanning naar de B-kern plots weer aan de aftrap van een PO1-wedstrijd. De 37-jarige verdediger speelde tegen Charleroi een meer dan behoorlijke partij.

Deschacht reageerde na zijn wedstrijd voor de camera’s van de clubtelevisie. “Het was lang geleden dat ik nog eens een deftig matchke had gespeeld”, kon de ouderdomsdeken er zelf om lachen. “Op het einde kreeg ik het fysiek wel lastig.”

Ook Sven Kums kwam aan het woord. Hij zag Anderlecht verdiend winnen. “Charleroi speelde goed georganiseerd. Dan is het geduldig wachten op die paar kansen en die moet je dan benutten”, aldus Kums die ook nog meegaf dat het team met spitsbroeder Lukasz Teodorczyk in het hart had gespeeld. Teo bevond zich in Polen om de begrafenis van zijn onverwacht overleden broer te regelen.