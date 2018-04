Kersvers Bundesliga-speler ziet twee ex-ploegen aan het werk in Gent

Opvallende gast zondagavond in de Ghelamco Arena: Benito Raman en vriendin Charline. Raman promoveerde daags voordien nog met zijn werkgever Fortuna Düsseldorf naar de Bundesliga.

LEES HIER hoe Raman en Düsseldorf afgelopen zaterdag promoveerden

Echt veel gefeest heeft Raman niet. Daags na de zekerheid omtrent de promotie zakte de Gentenaar af naar zijn thuisstad waar hij de wedstrijd tussen Gent en Standard bijwoonde, niet toevallig twee ex-clubs van de vaardige aanvaller.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Raman de eerstkomende jaren niet op de Belgische velden te bekijken zijn. Fortuna Düsseldorf is tevreden over de Belgische aanvaller en lichtte vorige maand de optie op Raman die dus volgend jaar met zijn club in de Bundesliga zal debuteren. Met negen doelpunten heeft Raman een niet onbelangrijk aandeel in de promotie van de Duitse traditieclub.