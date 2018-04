Trump furieus na optreden van “smerige comedienne” tijdens Correspondents’ Dinner in Witte Huis

Tijdens een twintig minuten durende speech op het White House Correspondents’ Dinner, haalde comédienne Michelle Wolf afgelopen weekend onder meer Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerster van Donald Trump, stevig door de mangel. Een passage waar de Amerikaanse president niet echt om kon lachen.

“De White House Correspondents’ Dinner is vorig jaar gefaald. Maar de editie van dit jaar was een aanfluiting voor iedereen die er betrokken bij was. De smerige “comedienne” heeft het volledig verprutst”, schrijft de president op Twitter. Hij vergelijkt haar speech met die van Seth Meyers op de Golden Globes, waar Trump ook stevig op de korrel werd genomen. Net zoals vorig jaar was de president trouwens ook nu niet aanwezig op het diner.

The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy “comedian” totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

Hoewel de zaal vlotjes meeging in de monoloog van Wolf, vinden enkele krantencommentatoren dat de comédienne te ver is gegaan. Maggie Haberman van de New York Times vond het behoorlijk indrukwekkend hoeveel beledigingen Sanders naar haar hoofd geslingerd kreeg. Nieuwsanker Mika Brzezinski (CNBC) vindt het dan weer “betreurenswaardig dat een vrouw en moeder vernederd wordt op de nationale televisie”.

Watching a wife and mother be humiliated on national television for her looks is deplorable. I have experienced insults about my appearance from the president. All women have a duty to unite when these attacks happen and the WHCA owes Sarah an apology. — Mika Brzezinski (@morningmika) April 29, 2018

En Wolf zelf? Die verdedigde zich achteraf op Twitter, waar ze trouwens ook voormalige communicatiebaas van het Witte Huis Sean Spicer bedankte voor zijn vernietigende commentaar: