Frankrijk in shock: meer dan helft museum is vervalst

Het Etienne Terrus-museum in het Zuid-Franse Elne is diep beschaamd. Meer dan de helft van de doeken vals. Op sommige staan gebouwen die pas na Terrus’ dood zijn opgetrokken.

Etienne Terrus (1857-1922) was een expressionistisch schilder. Kerken, havens, kastelen, stadszichten, af en toe een karakterkop, soms een naakt. Maar altijd kleurig. Dat was Terrus. Internationaal niet zo bekend maar wel in Frankrijk.

Foto: AFP

In zijn dorp Elne had hij een eigen museum. Een tijd geleden ging kunsthistoricus Eric Forcada er langs. Hij is expert expressionistische schilderkunst. “Maar al snel voelde ik: hier klopt iets niet”, zei Forcada in de Franse pers.

Handtekening wegvegen

“Op sommige doeken stonden gebouwen waarvan we zeker zijn dat ze pas na Terrus’ dood zijn opgetrokken”, dat was toch heel verdacht. “Op een van de doeken staat het stadje Colliuore met een toren. Die toren is gebouwd in 1958. Terrus is overleden in 1922. Dat doek kan dus onmogelijk van hem zijn”, zegt Eric Forcada.

“Maar misschien nog straffer: van sommige doeken kon ik met mijn handschoen de signatuur zomaar wegvegen. Om helemaal zeker te zijn, dat het om valse doeken ging, liet ik het canvas ervan onderzoeken. Het bleek gemaakt van een type katoen dat nog niet in productie was toen Terrus leefde.”

Van de 182 doeken in het museum, blijken er nu 82 vervalst. De burgemeester van Elne zit ferm verveeld met het verhaal. “Duizenden mensen hebben ons museum bezocht en keken vooral naar vervalsingen. We gaan dit tot op het bot uitzoeken.

15.000 euro

Ook mensen die een Terrus kochten, voelen zich bekocht. Een originele Terrus kostte ongeveer 15.000 euro. Nu stuiken de prijzen in elkaar.

Elne is niet het enige museum dat vervalsingen toont. Ook het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) zou valse(Russische) kunst tonen.