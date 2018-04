Honderden shoppers overspoelen Meir voor opening grootste Primark van het land

Antwerpen - De opening van Primark heeft honderden, voornamelijk jonge, shoppers op de been gebracht. Onder enorm gejuich van het personeel mochten die als eersten de winkel binnen. De regenachtige brugdag lijkt perfect gekozen voor de opening.

Primark werkte twee jaar lang aan de grote winkel, die meteen grootste vestiging van het land is: 5.800 vierkante meter winkelruimte met 550 winkelmedewerkers. De gloednieuwe flagship store heeft dus ook een positieve impact op de werkgelegenheid. “We zijn verheugd met de opportuniteiten die Primark Antwerpen biedt”, zei de Antwerpse schepen voor Werk Marc Van Peel, die zo veel mogelijk moeilijke doelgroepen aan werk wil helpen. Alle winkelmedewerkers stonden maandagochtend de eerste klanten met ballonnen op te wachten.

Gerry Butler, de directeur van Primark Benelux, is razend blij met de Meir als nieuwe locatie voor Primark. “Dit is een absolute toplocatie. We zijn dan ook heel fier met deze winkel in de drukste winkelstraat van Antwerpen.”