Ciman is held van de avond met winning goal in 93ste minuut in nieuw stadion (al flatert keeper wel héél erg)

Het duel tussen LAFC en Seattle, gespeeld voor 22.000 fans, leek op 0-0 te eindigen toen Ciman zich in de toegevoegde tijd achter de bal zette voor een vrije trap. De centrale verdediger trapte het leer door de muur en voorbij de grabbelende doelman Stefan Frei, die zich deze flater nog lang zal herinneren. Ciman werd na de goal gevierd als een held.

The moment @LAFC have been waiting for.@LaurentCiman23 scores the first home goal in #LAFC history. #LAFCvSEA https://t.co/n4uuprPh49