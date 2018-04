Invaller Meunier op korrel genomen door Parijse fans: “Over respect valt niet te onderhandelen”

Rode Duivel Thomas Meunier beleefde geen fijne zondagavond in het Parc des Princes in de thuiswedstrijd tegen middenmotor Guingamp. Hij mocht iets na het uur invallen, maar moest het terrein onder een fluitconcert betreden. Reden? Meunier had een tweet geliket met een foto van een tifo van Marseille. PSG kwam trouwens met de schrik vrij. Na 70 minuten stond de landskampioen immers nog 0-2 in het krijt. Edinson Cavani kon met de scheve situatie met twee goals en pakte zo nog een punt voor de Parijse club.

Thomas Meunier begon op de bank bij Guingamp. In de 67e minuut mocht hij van de afscheidnemende coach Unai Emery het veld in ten koste van Ángel Di María. De supporters waren iets minder blij met de intrede van de Rode Duivel en bedankten hem met een striemend fluitconcert. Ook was er een spandoek aan hem gericht: “In tegenstelling tot jullie contracten valt over respect niet te onderhandelen.” Meunier likete onlangs op Twitter een foto van een tifo van rivaal Marseille en dat schoot bij de Parijzenaars in het verkeerde keelgat.

Meunier siffle par supporters PSG, lors de Guingamp PSG parc des princes #PSGEAG pic.twitter.com/69xGh8NYkc — live football (@moezsf) 29 april 2018

De rechtsback gaf nochtans eerder al een uitgebreide toelichting over zijn omstreden like. “Passie, toewijding en respect zijn menselijke waarden die ik hoog in het vaandel draag. Ik probeer deze ook elk weekend uit te dragen op het terrein. Maar het gebrek aan respect in de reacties aan mijn adres tonen aan dat er grens is aan het samenhorigheidsgevoel onder fans van een club waar de voorbije jaren veel veranderd is”, scheef Meunier. “Het feit dat ik hou van zaken die elders in Frankrijk gebeuren, betekent absoluut niet dat mijn liefde en respect voor de blauw-rode clubkleuren in vraag moet worden gesteld.”

Paris Saint Germain had het zondagavond nog eens lastig in het eigen Parc Des Princes. En Avant Guingamp speelde een heel sterke wedstrijd. De ex-club van voormalig Genk spits Moumouni Dagano en Belgen Nill De Pauw en Roberto Bisconti leidde na zeventig minuten verdiend met 0-2. Ludovic Blas met een pareltje en Jimmy Briand zorgden voor de doelpunten. PSG - met name Edinson Cavani - schoot net op tijd wakker. Met een strafschop en een tweede doelpunt in minuut 81 zorgde hij alsnog voor een punt.

WOW! Ludovic Blas trapt Guingamp enig mooi op voorsprong! #PSGEAG pic.twitter.com/WiLqlAOt29 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018 De knappe 0-1 van Ludovic Blas

Het staat opnieuw gelijk in #PSGEAG. Wat een wedstrijd! 2??-2?? pic.twitter.com/JmowGYKbYx — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018 Edinson Cavani kopt de gelijkmaker binnen

Door het gelijkspel heeft Paris Saint-Germain nu 91 punten uit 35 duels. Als de landskampioen zijn resterende drie wedstrijden winnend afsluit, komt het op 100 punten. Het huidige record is al in handen van PSG: 96 punten in het seizoen 2015/16.

