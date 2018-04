Koppel kreeg kind op 63 en 65 jaar, maar moet het na een jaar al afgeven

Een jaar nadat twee Britse zestigers de oudste ouders van het land werden, mogen ze niet meer zelf voor hun kind zorgen. Het koppel kreeg vorig jaar een kindje via een draagmoeder. Daarvoor telden de ouders van 63 en 65 jaar zo’n 100.000 pond (ruim 113.000 euro) neer. Ze blijven naar eigen zeggen “verwoest” achter nadat hun kind weggehaald werd.

Vorig jaar spendeerde het koppel meer dan 100.000 euro aan een draagmoeder. De vrouw, die ongeveer 30 jaar was, werd zwanger met het sperma van de 65-jarige man en de eicel van een donor. De hele procedure ging in het buitenland door, omdat het koppel in eigen land te oud was voor de behandeling. Als officiële ouders werden de draagmoeder en haar man geregistreerd, maar het oudere koppel adopteerde het kindje.

Er wordt aangenomen dat vooral de leeftijd van de ouders een reden is voor bezorgdheid over het welzijn van de peuter. De kinderbescherming volgde het gezin al lange tijd op en had vorig jaar al een gesprek met het koppel, waarin ze gewaarschuwd werden dat ze bepaalde zaken moesten veranderen aan de zorg voor hun kind. Dat bleek niet gebeurd te zijn, waardoor de kinderbescherming de eenjarige weghaalde bij de ouders.

Voorlopig werd het kind geplaatst in een pleeggezin. De adoptieouders hebben een gerechtelijke procedure opgestart om de voogdij terug te krijgen. Hoewel hun eerste poging niet lukte, wordt er wel aangenomen dat ze het kind mogen zien tijdens gecontroleerde bezoeken.