Wij gingen een kijkje nemen in een Lidl die wél open is, en waren er bijna alleen

Meise - Het sociaal conflict bij warenhuisketen Lidl breidt steeds verder uit. De vijf distributiecentra zijn sinds zondagavond geblokkeerd, waardoor geen enkele vestiging nog bevoorraad wordt. Ongeveer twee op de drie Lidl-warenhuizen zijn maandag open. Wij gingen langs in die van Meise (Vlaams-Brabant).

Op andere dagen staat het parkeerterrein van de Lidl in Wolvertem-Meise zo goed als vol. Nu staan er amper auto’s. Buiten aan de deur staat een kar met tuinhaksel en plantjes in promotie. Zo zien passanten dat deze winkel, ondanks de staking in meer dan honderd filialen, wel open is.

Toch zijn er duidelijk veel klanten die het zekere voor het onzekere kiezen en elders boodschappen doen. Het parkeerterrein van de Aldi, ongeveer een kilometer verder, staat wel vol met klanten.

Nochtans zijn er amper lege rekken. Sommige producten zijn wel bijna uitgeput. En dat zal er niet op verbeteren, want de vijf distributiecentra van Lidl - in Courcelles, Marche, Genk, Wevelgem en Sint-Niklaas - zijn al sinds zondagavond geblokkeerd. “Er is niets uitgereden”, bevestigt BBTK-vakbondsssecretaris Jan De Weghe.

Het begint bij het water dat vlak bij de ingang staat. Wie zich nog wil bevoorraden, zal zich moeten reppen. De paletten zijn immers bijna leeg.

Ook in de rekken met verzorgingsproducten zijn er gaten. Onder andere maandverband, vochtige doekjes en shampoo ontbreken. Of het vandaag nog binnenkomt? Het personeel, dat verder zwijgt over de staking, vreest ervoor.

In de diepvriezers zijn er geen Belgische frieten meer. En ook wie scampi’s op het menu wilde zetten, heeft pech. Van andere producten zijn er nog paar stuks.

In de ijskast met taart en gebak is er nog wel wat keuze, al slinkt ook hier de voorraad. Nog maar één appelcake en op de rijsttaarten zien we 30 april, vandaag dus, als vervaldatum staan. De yoghurt ontbreekt ook.

De afdeling groenten en fruit is wel goed gevuld. Vele klanten zullen zelfs niet eens zien of er door de staking nu producten ontbreken. Ook de rekken met brood zijn goed gevuld.

“Het is erg gemakkelijk winkelen vandaag. We lopen hier bijna alleen rond. Dit is uitzonderlijk, want normaal draait die winkel hier zeer goed. Zeker op een dag als vandaag, na een weekend en voor een feestdag. Waarschijnlijk denken de meeste klanten dat er hier ook gestaakt wordt”, zegt vaste klant Fernand.

Dat er producten ontbreken, daar maakt hij geen punt van. “Dan nemen we gewoon wat anders”, klinkt het. Hij begrijpt de acties wel. “Het personeel is hier altijd vriendelijk. Dat ze uitgebuit worden, zoals ze op het nieuws zeggen, merk je niet als klant natuurlijk”, zegt Fernand.

De directie van Lidl betreurt dat ook vandaag winkels dicht blijven. “Er was afgesproken dat de vakbonden de tijd zouden krijgen om hun achterban te raadplegen en daarna naar de directie zouden terugkoppelen”, zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. “Net als de voorbije dagen blijven vandaag zo’n honderd winkels gesloten, ongeveer een op de drie. Maar de winkels die wél de deuren openden, konden amper tot niet worden bevoorraad”, klinkt het.

Of de winkels woensdag gewoon weer zullen opengaan en alle filialen bevoorraad zullen worden, valt nog af te wachten.