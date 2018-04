Vercauteren is niet langer coach van Cercle, maar zet zinnen op buitenland: “Monaco wilde iemand die ze kennen”

Cercle Brugge en Frank Vercauteren hebben in onderling overleg beslist om de bestaande samenwerking niet te verlengen. Dat meldt De Vereniging op zijn clubwebsite.

“Cercle Brugge bedankt Frank Vercauteren voor de professionele samenwerking en de behaalde resultaten, met in het bijzonder de recent behaalde promotie naar 1A. “Cercle Brugge wenst Frank Vercauteren het beste toe voor het verdere verloop van zijn carrière”, klinkt het.

Het nieuws komt als een verrassing want enkele weken geleden leek Vercauteren nog op weg om een contractverlenging te tekenen bij de club waarmee hij de titel pakte in 1B. Hij was begin april zelfs nog in Monaco en kreeg er de garanties dat hij sportief een ploeg mag uitbouwen die, een beetje naar analogie van Antwerp, kan meestrijden met de eerste acht.

Maar daarvan komt dus niets in huis. Het is nu afwachten wie de leiding krijgt over de eersteklasser. Vercauteren nam half oktober bij Cercle over van de ontslagen José Riga. De voormalige Rode Duivel bezorgde de West-Vlamingen de promotie door in de finale van de Proximus League Beerschot Wilrijk te verslaan.

“Monaco wil iemand die ze kennen”

“We wilden graag verder maar ik draai al lang genoeg mee om te weten dat het moeilijk wordt als er na zeven weken nog geen akkoord is”, reageert Cercle-voorzitter Frans Schotte. “We gaan uit mekaar in wederzijds respect en blijven Frank dankbaar dat hij ons naar 1A bracht. Het had echter geen zin om verder te gaan als niet alle partijen er 100% achter staan.”

Vercauteren heeft altijd gezegd dat het project van Monaco hem genegen was, maar dat hij uitgekeken was op het Belgische voetbal. Hij wil terug naar de Emiraten, waar hij zijn hart verloor. Er zouden ook mogelijkheden zijn voor een terugkeer. Wat er met T2 Vincent Euvrard moet gebeuren is nog niet duidelijk. Hij kwam mee met Vercauteren en had zijn lot aan hem gekoppeld.

Binnen 14 dagen wil Cercle een opvolger. “We hebben veel Franstaligen”, aldus Schotte. “Als het een Belg wordt, moet hij die taal zeker meester zijn. Het is duidelijk dat de kans groot is dat het een buitenlander wordt. Monaco legde de afgelopen al contacten en wil iemand die ze kennen.”

Cercle zou normaal gezien nog trainen tot eind deze week, maar trekt er vandaag direct een streep onder. De spelersgroep krijgt vakantie tot minstens half juni.