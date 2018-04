KMI waarschuwt voor zware regenval en rukwinden, Brussel sluit park uit voorzorg

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt maandag voor stevige rukwinden en zware regenval, vooral in het westen van het land. Met windsnelheden tot 85 km/u is overal een code geel van kracht, wat betekent dat extra waakzaamheid nodig is. In Brussel is het Ter Kamerenbos al afgesloten uit voorzorg.

Maandag is het zwaarbewolkt met regen. Aan de kust en in het westen van het land kan het lang en aanhoudend blijven regenen. Met regenhoeveelheden die kunnen oplopen tot 25 l/m² of meer in 24 uur tijd, is daar een code geel van kracht.

In het hele land geldt ook een code geel voor wind. Door een depressiekern die over ons land trekt, gaat het flink waaien met rukwinden tot 85 km/u. Aan zee staat een krachtige tot zeer krachtige noordnoordoostenwind.

Foto: KMI

“Wees extra waakzaam”

“Er wordt veel wind verwacht”, waarschuwt het KMI. “Door zulke wind en rukwinden kunnen kleinere bomen omwaaien. Woningen kunnen lichte beschadigingen oplopen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen of beschadigde schoorstenen. Wees dus extra waakzaam.”

Dat advies neemt de stad Brussel alvast ter harte. Vanaf 12 uur maandagmiddag zal het Ter Kamerenbos uit voorzorg gesloten zijn.

Fermeture #BoisdelaCambre à #Bruxelles à partir de 12h aujourd'hui en raison des conditions météorologiques annoncées

Sluiting van het #Terkamerenbos te #Brussel vanaf 12u wegens de meteorologische voorspellingen pic.twitter.com/DuFowR7qBn — PolBru (@zpz_polbru) 30 april 2018

Ook zondag hield het onweer lelijk huis in België. Op enkele plaatsen was er sprake van schade, vooral in het centrum en het oosten van het land.

Dinsdag begint de dag met veel bewolking en nog tijdelijk wat regen in het noorden van het land. Daarna wordt het droog en verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in Hoog-België en 12 of 13 graden in Vlaanderen.

Woensdag begint droog met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en tegen de avond volgt regen vanaf het westen. De maxima liggen rond 15 à 16 graden in het centrum.

Vanaf donderdag wisselen zonnige perioden en bewolkte passages elkaar af. Op donderdag is vooral in de Ardennen wat regen mogelijk. Naar het einde van de week wordt het geleidelijk zachter, met zondag 20 graden of meer.