Licht aan het einde van de tunnel? “Transfervrije Emre Can ruilt Liverpool voor Serie A”

Emre Can heeft volgens Italiaanse media met Juventus een akkoord over een verbintenis voor vijf seizoenen. De Duitse middenvelder is einde contract bij Liverpool.

De 24-jarige Can, die al een tijdje out is door een rugblessure, zou bij de Oude Dame per seizoen 6 miljoen euro gaan verdienen. Hij wordt al maanden aan Juve gelinkt, maar ook PSG en Bayern wilden de Duitse international graag in huis halen.

Volgens sportkrant Tuttosport wordt de overgang deze week officieel bevestigd, na de terugwedstrijd van Liverpool tegen Roma in de halve finales van de Champions League. De deal wordt ook door La Gazzetta dello Sport gegeven.

Emre Can draagt sinds de zomer van 2014 het shirt van de Reds, die hem weghaalden bij Bayer Leverkusen. In 37 wedstrijden maakte hij dit seizoen zes goals en gaf vijf assists. Bij de nationale ploeg staat zijn teller op twintig caps (een goal).

In het verleden haalde Juventus ook al gratis spelers in huis zoals Paul Pogba, Andrea Pirlo en Sami Khedira.