Dehenauw: “Code oranje voor centrum en oosten was gerechtvaardigd”

De waarschuwing van het KMI voor hevig onweer zondagavond in het oosten en het centrum van het land was gerechtvaardigd. De neerslagnormalen voor april (51 mm neerslag) is op een aantal plaatsen bijna benaderd op twaalf uur tijd, en in de meeste gevallen in zes uur. Dat zegt David Dehenauw, weerman van het KMI.

Tussen zondag 29 april 20 uur en maandag 30 april 8 uur viel in Schaffen (bij Diest) 47 mm neerslag. Op het lijstje volgend daarna Retie en Ernage (46 mm), Spa (39 mm) en Elsenborn (34 mm). In Ukkel verwerkte de pluviometer 33 mm neerslag. Ook in Luik (31 mm) en Deurne (30 mm) werd relatief minder neerslag opgetekend. Koksijde (6 mm) was de droogste plaats.

Het gebeurt wel jaarlijks - bij onweders - dat het maandgemiddelde van april in zo’n korte periode wordt bereikt. “Het instellen van code oranje in het oosten en het centrum was gerechtvaardigd”, aldus David Dehenauw.

Ook Limburg en Noord-Brabant in Nederland slikten zondag flink wat regen. In Breda viel in twaalf uren 58 mm neerslag en in Venlo kwamen hagelstenen met een omvang van 3,5 centimeter naar beneden.