Voor echte liefhebbers: FOD Financiën verkoopt partij in beslag genomen 45 toerenplaten uit de jaren ‘70 tot ‘90

Ph D., Demis Roussos, Kelly’s Family, Luv, Vader Abraham… Jonge mensen kennen ze wellicht niet meer. Maar in de jaren zeventig, tachtig of zelfs negentig kleurden ze de hitlijsten en waren ze vaste gasten in populaire muziekprogramma’s als Toppop. De FOD Financiën verkoopt nu enkele honderden 45 toerenplaten via de FinShop. Voor echte muziekliefhebbers.

In totaal 386 singels worden openbaar verkocht. Een collectie uit een inbeslagname. Vier loten in totaal met telkens tientallen singles van Boney M., The Rubbets, Demis Roussos, Kool & The Gang, Julio Iglesias, Doris D, Johnny Logan, André Van Duin…. Stuk voor stuk hits uit lang vervlogen jaren. Maar echte hebbedingetjes voor muziekliefhebbers met een tikkeltje nostalgie. Want wie kent vandaag nog hits als ‘Follow me’ van Amanda Lear of ‘I won’t let you down’ van Ph D. Of ‘Manuel Goodbye’ van Audrey Landers?

De loten worden openbaar verkocht via de Finshop van Bornem. Inzetprijs: 2 loten voor 45 euro per stuk en twee voor 50 euro per stuk.

Let wel: de koper heeft geen koopgarantie. Als er iets aan de plaat scheelt, hebt u dus pech.

Info en bieden via https://finshop.belgium.be/nl