Koppen rollen na Gent - Standard: team videoref voor de rest van de play-offs op non-actief

Op vraag van de Pro League heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist het team van videoref Yves Marchand voor de rest van het seizoen op non-actief gezet. Dat bevestigden de Pro League en de KBVB maandag aan Belga. “Marchand kreeg tijdens zijn testperiode een negatieve beoordeling en zal in de toekomst niet meer ingezet worden”, aldus Pierre François van de Pro League.

LEES OOK: De videoref geeft, neemt en wordt genegeerd: deze fases zorgden voor tumult tijdens Gent - Standard

Yves Marchand was zondagavond de Video Assistant Referee (VAR) met dienst tijdens AA Gent - Standard in play-off 1. De videoref liet scheidsrechter Jonathan Lardot tot twee keer toe in de steek.

Voor de rust werd Gigot in de zestien neergehaald door Standard-verdediger Koutroubis. De fase was aan het oog ontsnapt van Lardot, maar het VAR-team van Marchand greep niet in. AA Gent had nochtans een strafschop verdiend.

Na de pauze werd het doelpunt van Gent-spits Janga afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Marchant had ergens een duw gezien en greep in, Lardot keurde de treffer af na het zien van de beelden. Een streng oordeel en al helemaal voor discussie vatbaar.

Maakte Lardot een duidelijke verkeerde beslissing door het kopbaldoelpunt goed te keuren? Bij de Pro League vinden ze alvast van niet. In dat geval had Marchand niet mogen ingrijpen.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist grijpt in en zet Marchand en zijn team voor de rest van de play-offs op non-actief. Dat doet hij op vraag van François, die namens de Pro League een brief stuurde naar Verbist. Daarin vraagt de CEO om meer uniformiteit en duidelijkheid omtrent de tussenkomst van de videoref.

Scheidsrechtersbaas geeft toe: “VAR twee keer in de fout tijdens Gent-Standard”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist is duidelijk: De videoref (VAR) is tijdens AA Gent-Standard twee keer in de fout gegaan. Verbist besliste vanochtend dat de bewuste videoref Yves Marchand tijdens Play-off 1 niet meer in actie zal komen. Een duidelijke vingerwijzing.

“De strafschopfout van Koutroubis op Gigot in de eerste helft was een clear error, daar had de videoref dus tussenbeide moeten komen”, aldus Verbist. “Het afgekeurde doelpunt van Janga was geen clear error en daar had hij dus niet tussenbeide moeten komen.”

AA Gent verloor de wedstrijd met 1-3, maar werd dus bij twee fases benadeeld door de VAR. In het slot van de wedstrijd werd na tussenkomst van de VAR wel een strafschop toegekend aan AA Gent, maar Yaremchuk miste die.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Yves Marchand in het oog van de storm komt te staan. In het begin van het seizoen, toen de videoref nog een nieuw begrip was, werd de gewezen scheidsrechter ook al even aan de kant geschoven. Marchand kwam medio augustus in opspraak, omdat hij een strafschop miste tijdens Zulte Waregem-Club Brugge (1-2) op de derde speeldag in de reguliere competitie. De videoref, die scheidsrechter Lawrence Visser niet inlichtte van de penaltyfout, kreeg onder meer van Francky Dury de wind van voren. Na een tijdelijke schorsing van een maand, waarin hij extra begeleiding en oefensessies kreeg, mocht Marchand opnieuw plaatsnemen in het busje.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist laat weten pas op het einde van het seizoen de balans van het seizoen te willen opmaken. Er resten nog vier speeldagen in play-off 1. Ex-scheidsrechters Tim Pots, Christophe Delacour en Kris Bellon zullen nu Marchand geschorst is elk weekend zeker één wedstrijd moeten plaatsnemen in het busje.